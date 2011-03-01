Сайт Саакашвілі зазнав атаки

Сайт президента Грузії Михайла Саакашвілі зазнав кібернападу, внаслідок якого став недоступний. Про це повідомила прес-спікер президента Грузії Манана Манджгаладзе. За її словами, напередодні фахівцям вдалося розблоковувати веб-сторінку, але потім проблеми виникли знов. Сайт був недоступний протягом двох днів.

Грузинська влада, зауважує РосБізнесКонсалтинг, припускає, що до кібернападу можуть бути причетні російські спецслужби, і висловлюють побоювання, що атаки можуть почастішати навесні, коли плануються масові виступи грузинської опозиції.