Сайт Саакашвілі зазнав атаки
02:04, 01 березня 2011Наука та IT
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... і був недоступний два дні
Сайт президента Грузії Михайла Саакашвілі зазнав кібернападу, внаслідок якого став недоступний. Про це повідомила прес-спікер президента Грузії Манана Манджгаладзе. За її словами, напередодні фахівцям вдалося розблоковувати веб-сторінку, але потім проблеми виникли знов. Сайт був недоступний протягом двох днів.
Грузинська влада, зауважує РосБізнесКонсалтинг, припускає, що до кібернападу можуть бути причетні російські спецслужби, і висловлюють побоювання, що атаки можуть почастішати навесні, коли плануються масові виступи грузинської опозиції.
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