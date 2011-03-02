Главред і М-Платформа запустили мобільний сервіс

Група сайтів «Главред» спільно з компанією «М-Платформа» запустили мобільний сервіс «Главред.info». Це безкоштовна програма-інформер для мобільних пристроїв. Сервіс надає можливість отримати миттєвий та зручний доступ до інформації, переглядати і заголовки, і повноформатні статті сайту.

Мобільний «Главред» також дозволяє переглядати завантажену інформацію в офлайн-режимі. Для читачів будуть доступні всі сайти групи «Главред»: «Главред.info», «ІноЗМІ», «Stars», «VIP», «Sport», «Столиця». Крім того, унікальна система «кешування інформації» суттєво скорочує витрати Інтернет-трафіку.

Шеф-редактор групи сайтів «Главред.info» Діана Дуцик зазначила, що цей сервіс розроблявся дослідницькою компанією «М-Платформа» при Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

«Для нас це дуже цікава програма, оскільки вона дозволяє бути більш мобільними і ближчими до наших читачів. Крім того, запускаючи цю програму, ми таким чином підтримуємо наших вітчизняних науковців і молодих розробників», - додала Діана Дуцик.

Мобільний «Главред» створено на базі операційної системи для мобільних пристроїв «M-Smart», який є розробкою дослідницької компанії «М-Платформа». За словами речника компанії Юлії Лабунець, ця операційна система є «системою нового покоління, яка дозволяє розкрити потенціал різноманітних мобільних пристроїв – і п’ятирічної давності, і сенсорних пристроїв».

Новий сервіс може бути цікавим і для рекламодавців. Розробники наголошують на тому, що для медіа у цьому контексті є дуже актуальною платформа Future Generation Mobile Marketing, в основі якої інноваційний підхід до поширення реклами: йдеться про перехід від традиційних SMS-розсилок та рекламних банерів до інтегрованої системи партнерських сервісів.

Більше детальної інформації про мобільний «Главред» ви можете дізнатися, перейшовши за посиланням: http://glavred.info/archive/2011/03/28/104109-3.html. На цій же сторінці ви зможете завантажити та встановити безкоштовну програму-інформер.