Бен Ладен користувався електронною поштою непомітно для США

Лідер "Аль-Каїди" Усама бен Ладен, знищений американським спецназом в ніч на 2 травня, користувався електронною поштою за допомогою кур`єрів. Про це Associated Press розповіли анонімні джерела в спецслужбах.

Як з`ясувалося, пише Лента.ру, до будинку в пакистанському місті Абботтабад, де жив бен Ладен приїздили кур`єри, записували його послання на флешки і потім відправляли їх електронною поштою з іншого місця. Коли потрібно було передати електронний лист до бен Ладена, повідомлення також копіювали на флешку і заносили додому. При цьому в будинку лідера "Аль-Каїди" не було ні інтернету, ні телефонного зв`язку.

Спецслужби і раніше припускали, що для спілкування із зовнішнім світом бен Ладен використовує кур`єрів, проте, за словами співрозмовників агентства, масштаб цих комунікацій викликав поздив.