РН "Дніпро" стартує з 8 супутниками

Запуск ракети-носія «Дніпро» з 8 міжнародними супутниками на борту заплановано з пускової бази «Ясний» (Оренбурзька обл. Росія) на 30 червня 2011 р. Про це повідомили УНІАН у конструкторському бюро «Південне».

Зокрема, в рамках пуску буде виведено на орбіту і український супутник зондування Землі «Січ-2», запуск якого кілька разів переносився з осені 2010 р.

Космічний апарат «Січ-2» було доставлено на базу «Ясний» на початку поточного року. За даними українсько-російської компанії «Космотранс», що є оператором космічних пускових послуг з програми «Дніпро», на космодром «Ясний» кілька днів тому прибули нігерійські супутники NigeriaSat-X і NigeriaSat-2 з наземним допоміжним устаткуванням. Найближчим часом очікується доставка решти космічних апаратів.

*** РН «Дніпро» виведе на орбіту космічні апарати «Січ-2» і блок перспективної авіоніки «БПА-2» Державного космічного агентства України, нігерійські супутники NigeriaSat-X і NigeriaSat-2, Rasat турецького інституту космічних досліджень «Тубітак Узай», EduSat Римського університету, AprizeSat-5 і AprizeSat-6 американської компанії «СпейсКвест».

РН «Дніпро» – стратегічна міжконтинентальна ракета РС-20, конверсована у носій космічних апаратів. Ракета спроектована і розроблена КБ «Південне», виготовлена на ДП «Південмаш» у кооперації з українськими і російськими підприємствами.

КА «Січ-2» призначено для розв’язання практичних і наукових завдань регіонального і локального рівня з моніторингу кризових ситуацій, рослинного і ґрунтового покрову суші, створення цифрових карт місцевості і управління ресурсами.