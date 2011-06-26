Скандального американського хакера взяли на роботу у Facebook

Американський хакер Джордж "Геохот" ХОТЦ, який зламав операційну систему на смартфоні iPhone 4 і систему захисту на ігровій приставці Sony PlayStation- 3, влаштувався працювати до найбільшої соціальної мережі Facebook.

Про це повідомляє ряд інтернет-ресурсів. Також цю інформацію побічно підтвердив сам Дж.ХОТЦ на своїй сторінці на Facebook.

Останній запис на "стіні" Хотца в соціальній мережі від 22 червня свідчить "Facebook - дійсно приголомшливе місце для роботи... перший хакерський марафон завершено"

За припущенням різних інтернет-ресурсів, зокрема, Redmond Pie, Дж.ХОТЦА могли покликати працювати в компанію Марка ЦУКЕРБЕРГА для розробки спеціального додатку для роботи в Facebook для операційної системи iOS. Під управлінням цієї системи випускаються такі пристрої компанії Apple як iPhone, iPod і iPad. Варто зазначити, що сервіс мікроблогів Twitter, який змагається з Facebook за популярністю, свій додаток під iOS вже придбав.

Після скандалу зі зламом PlayStation-3 Sony подала на Дж.ХОТЦА до суду, проте конфлікт було врегульовано за домовленістю сторін. Однак хакер закликав світову інтернет-громадськість і хакерське співтовариство зокрема бойкотувати продукцію міжнародного гіганта.

Крім злому iOS і PlayStation-3 21-річний Дж.ХОТЦ відомий своєю участю в серйозних наукових заходах. Так, в 2005 і 2007 роках він ставав фіналістом міжнародної наукової і інженерної конференції Intel з проектами у галузі сканування людського мозку і побудови голографічного тривимірного зображення.