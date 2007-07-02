У Москві поставлять урни типу ”айсберг” - на поверхні 5-10%

У Москві планується встановити сміттєві контейнери з підземними резервуарами, повідомив журналістам керівник Департаменту житлово-комунального господарства і впорядкування столиці Артур Кескінов. За його словами, поки такі контейнери встановлюватимуться в експериментальному порядку на території меморіального комплексу "Уклінна гора".

Контейнери будуть звичайними з виду урнами, що мають під землею місткі баки для прийому відходів. Вони будуть розраховані на 150, 1,3 тис. і 3 тис. л, тоді як звичайна урна вміщує не більше 20-30 л. Чистити баки місткістю 150 л зможуть робітники, а для більших підземних урн знадобляться підйомники.

Найближчим часом на Уклінній горі будуть встановлено 390 баків об`ємом 150 л, 13 баків об`ємом в 1,3 тис. л і 30 баків, розрахованих на 3 тис. л.

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