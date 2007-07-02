RUF відзначить ювілей унікальними версіями Porsche (фото)

Німецьке тюнінг-ательє RUF на честь свого 25-річчя випустить спеціальні версії моделей 3400K Coupe і Roadster, які побудовані на базі стандартних Porsche Boxster і Cayman.

Оснащення ексклюзивних версій включатиме нову аеродинамічну обвіску, інше оформлення панелі приладів, шкіряне кермо RUF, а також спеціальні легкосплавні колісні диски.

Автомобілі комплектуватимуться модернізованою 3,4-літровою "опозитною" "шісткою" компанії Porsche. Фахівці RUF встановили на мотор механічний нагнітач, і в результаті потужність двигуна зросла до 400 кінських сил, а обертовий момент до 440 Нм. Машини з таким агрегатом прискорюються до ста кілометрів на годину за 4,4 секунди, а максимальна швидкість становить 290 кілометрів на годину.

Ціни на ювілейні версії в Німеччині починаються від 79,8 тисяч євро за автомобіль в кузові "купе" і від 75,1 євро за родстер.

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