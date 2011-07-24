Український Google переїхав

Компанія Google офіційно отримала права на доменне ім`я google.ua, повідомляється на сайті компанії "Хостмайстер", адміністратора домена .UA.

Тяжбу за домен google.ua з українською компанією "ГОУ ОГЛЕ" пошукач вів кілька років. Весь час, поки йшли розгляди, українська версія Google була доступна за адресою google.com.ua. Користувачі, які заходили на google.ua, автоматично потрапляли на сайт знайомств "Кохаймось!".

2009 року Господарський суд Києва ухвалив, що "ГОУ ОГЛЕ" зобов`язана передати домен пошукачеві, проте власники компанії подали апеляцію. У червні 2010 року Київський апеляційний суд взяв бік Google в спорі двох компаній.

За даними сервісу hostspider.net.ua, Google стала власником домена google.ua 21 липня 2011 року. Зараз при заході на google.ua здійснюється переадресація на google.com.ua, але найближчим часом українська версія пошукача стане доступна за новою адресою, уточнює Лента.ру.