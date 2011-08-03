Інженер-самоук збудував у себе на кухні ядерний реактор

Мешканець Швеції побудував у себе на кухні ядерний реактор.

Як повідомляє Радіо Свобода, 31-річний житель міста Енгельхольм на західному узбережжі Швеції був затриманий поліцією за звинуваченням у самостійному будівництві ядерного реактора.

Чоловіка затримали після того, як він подзвонив до Шведського держуправління ядерної безпеки (Strålsдkärhetsmyndigheten), щоб дізнатися, чи не забороняє закон будувати атомні установки на кухні. В Управлінні відповіли, що для виміру рівня радіації приїде технік, проте разом з техніком за вказаною адресою прибули і поліцейські.

На допиті в поліції затриманий повідомив, що цікавиться ядерною фізикою з дитинства, а свій експеримент почав шість місяців тому. Радіоактивні речовини він замовляв за кордоном, а інші необхідні матеріали здобув з розібраного пожежного датчика. При цьому інженер-самоук абсолютно не приховував намірів збудувати ядерний реактор в домашніх умовах і навіть вів блог про те, як він його створює.

В інтерв`ю шведській газеті Helsingborgs Dagblad чоловік заявив, що йому вдалося самостійно зібрати діючий ядерний реактор, витративши на це близько 6 000 шведських крон (або 950 доларів США).

Після інциденту з поліцією, яка конфіскувала саморобний реактор, експериментатор пообіцяв надалі зосередитися на теоретичних аспектах ядерної фізики.