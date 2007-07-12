О.Ярославський готовий вкласти 200 млн. дол.?

У Харкові пройшли переговори з приводу реконструкції міжнародного аеропорту.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, міський голова Михайло ДОБКІН мав зустріч з директором АКП «Міжнародний аеропорт Харків» Віталієм БУРОЮ, колективом підприємства, а також із потенційним інвестором аеропорту бізнесменом Олександром ЯРОСЛАВСЬКИМ.

За словами М.ДОБКІНА, переговори з інвесторами, які могли б «вдихнути друге життя» в харківський аеропорт, тривають давно: у числі кандидатів були російські, чеські та китайські бізнесмени. Проте найреальніші пропозиції зробив саме О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Найближчим часом міська влада має намір обговорити всі можливі варіанти співпраці, погодити всі умови, на яких будуть здійснюватися інвестиції.

Прес-служба нагадує, що раніше О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ висловлював готовність вкласти в харківське підприємство близько 200 млн. дол. Йдеться про будівництво нового пасажирського терміналу і реконструкцію злітно-посадкової смуги. Ці роботи, підкреслив М.ДОБКІН, мають бути завершені протягом трьох найближчих, після укладання договору, років. Що ж до створення авіакомпанії, то «це питання поки залишається відкритим». Для того щоб забезпечити гідну рентабельність перевезень, необхідно забезпечити пасажиропотік на рівні 800 тис. – 1 млн. чоловік на рік, уточнив міський голова, поки ж маємо, максимум, не більше 200 тис. Водночас мер відзначив, що, безумовно, створення харківської авіакомпанії дасть серйозний поштовх розвитку відповідному бізнесу.

М.ДОБКІН також повідомив, що сьогодні в процесі переговорів із О.ЯРОСЛАВСЬКИМ будуть погоджені вимоги міста, які повинні бути враховані при реалізації даного проекту, а також інші нюанси. Зокрема, сказав мер, у процесі реконструкції аеропорт розширюватиметься, і на ньому будуть створені додаткові робочі місця.