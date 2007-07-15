Автопарк Київради зменшать майже на півсотні машин

Автопарк Київської міської ради буде зменшено майже на півсотні машин.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні сесії Київради 12 липня було прийнято рішення надати дозвіл КП «Автотранспортне підприємство Київської міської ради» на списання трьох машин - один РАФ-2203 1991 р. випуску та двох ГАЗ-31029 1998 та 1999 р. випуску, за умови використання їх придатних запасних частин для ремонту інших автотранспортних засобів підприємства.

Також депутати дозволили продати на конкурентних засадах 43 машини автопарку, зокрема, 16 машин Opel Omega 1996-1998 років випуску, два Buick Park Avenue 1991 р. випуску, 21 ГАЗ-3110 1999-2002 рр. випуску та чотири ВАЗ-21061 1999 р. випуску.

Порядок продажу майна КП «Автотранспортне підприємство Київської міської ради» буде визначено Головним управлінням комунальної власності Києва.

Метою прийняття рішення є покращення фінансового стану КП «Автотранспортне підприємство Київської міської ради» та підвищення ефективності використання основних засобів. Як зазначається в документі, кошти, отримані від продажу основних засобів, залишаться у підприємства для виконання затвердженого фінансового плану.

Як повідомляв УНІАН, минулого року мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що вважає за необхідне реорганізувати службовий автопарк міської адміністрації.