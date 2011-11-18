Попову сподобалось, як японці подолали бюрократію

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ переконаний, що запровадження електронного уряду дозволить спростити бюрократичні процедури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це О.ПОПОВ заявив після ознайомлення із системою електронного урядування Кіото у рамках офіційного візиту до Японії.

"Для нас досвід Кіото у впровадженні електронного документообігу та електронного урядування – надзвичайно цікавий. Зараз Київська міська державна адміністрація працює над розробкою аналогічних програм для столиці. Це дуже важливо, оскільки їхнє впровадження дозволить спростити бюрократичні процедури та максимально усунути людський фактор у процесі прийняття рішень", – сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, Київрада 10 листопада затвердила представлену КМДА програму розвитку електронного урядування в Києві на 2012-2014 роки.

Серед основних завдань програми: створення регіонального центру електронного урядування «Електронна столиця» та єдиного телекомунікаційного простору Києва. Також планується здійснити модернізацію технологій державного управління регіонального рівня та створити умови для надання адміністративних послуг юридичним та фізичним особам дистанційно, з використанням мережі Інтернет та інших засобів.