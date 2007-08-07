ЦАХАЛ набиратиме ”просунуту” молодь з-за кордону

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) планує почати набір єврейських підлітків з-за кордону до одного із своїх найсекретніших і престижніших високотехнологічних підрозділів, пише The Jerusalem Post.

За інформацією видання, це рішення було ухвалене в рамках збільшення технологічного потенціалу ізраїльської армії. Для того, щоб потрапити в програму, майбутні рекрути мусять одержати громадянство Ізраїлю і добре вивчити іврит. Крім того, всім доведеться пройти перевірку служби безпеки.

Ті, хто потрапить на курси, навчатимуться на них протягом трьох років, після чого одержать вчений ступінь з фізики й математики та стануть офіцерами Армії оборони Ізраїлю. Після закінчення курсів їм доведеться також у обов`язковому порядку підписати контракт строком на шість років. Програма, що дістала назву Talpiot, буде введена протягом найближчих шести місяців.

Лента.ру