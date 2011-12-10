В СБУ створюється IT-контррозвідка

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо структури та порядку обліку кадрів Служби безпеки України".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 263 народні депутати з 279 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон вносить зміни до законів України "Про Службу безпеки України" та "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України". Відповідно до змін, перелік функціональних підрозділів Центрального управління Служби безпеки України та підпорядкованих йому органів доповнюється підрозділом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Крім того, передбачено, що порядок обліку кадрів Служби безпеки України затверджується головою Служби безпеки України.