Студенти крали з будинків Інтернет-обладнання

У Тернополі затримано двох студентів, які викрадали з будинків обладнання Інтернет-провайдерів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, хлопці викрадали не лише кабелі, а й спеціальні пристрої, після чого вкрадене продавали.

Доведено, що затримані викрали Інтернет-обладнання з двох багатоповерхівок на Сонячому масиві, з’ясовується їх причетність до аналогічних крадіжок, про які заявили провайдери.

Щодо затриманих порушено кримінальну справу за ст. 185 Кримінального кодексу за крадіжку.

За даними правоохоронців, один із затриманих – четвертокурсник місцевого технічного університету, його спільник – студент технічного коледжу.