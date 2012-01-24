Двоє румун грабували банкомати у Львові

У Львові правоохоронці затримали двох громадян Румунії, які за допомогою спеціального обладнання знімали гроші з банкоматів.

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області.

Зловмисники за допомогою спецобладнання займались скануванням кодів доступу до банківських рахунків жителів обласного центру. В подальшому вони знімали готівкові кошти з особових рахунків громадян в особливо великих розмірах.

Їх було затримано при спробі незаконного втручання в роботу банкомату.

Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області також встановлено проведення шахраями незаконних операцій зі зняття коштів в інших обласних центрах Західного регіону держави.

Наразі банкіри підраховують збитки від так званого “скімінгу”. Порушено кримінальну справу.