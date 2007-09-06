Запуск російської ракети-носія ”Протон-М” з Байконура закінчився аварією

Аварією закінчився запуск цієї ночі з Байконура російської ракети-носія "Протон-М" з японським супутником зв`язку на борту. Аварія відбулася через 139 секунд після старту. Ракета-носій Протон-М впала у безлюдному місці за 50 кілометрів від міста Джезказган. Жертв і руйнувань, як рапортують в Роскосмос, немає. Єдина проблема, з якою зіткнулися фахівці, – це степова пожежа. Зараз місце ЧП обстежує аварійна група, у тому числі і представники МНС Казахстану. Влада Казахстана створила Держкомісію із з`ясування причин падіння ракети-носія. За попередніми даними, ракета впала через виключення двигунів другого ступеня, передає Эхо Москвы. Відзначимо, що Казахстан ввів заборону на запуски ракет "Протон-М" з Байконура. Це закріплено двосторонньою угодою.

У місті Джезказган, недалеко від якого впала ракета, зараз з робочим візитом знаходиться президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Ніяких змін в програмі поїздки через аварію не відбулося.