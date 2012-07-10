Європейці роблять дедалі більше речей через Інтернет (опитування)

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це свідчать дані оприлюдненого сьогодні опитування, проведеного TNS Opinion & Social на замовлення Європейської комісії у березні.

За даними опитування, 12% респондентів заявили, що вже були жертвами он-лайн шахрайств, а 8% - жертвами крадіжок ідентифікаційних даних.

Результати дослідження також свідчать про те, що 53% респондентів протягом минулого року не змінювали жодного свого он-лайн паролю.

“У той час, коли більше людей роблять більше речей через Інтернет та отримують переваги від користування цифровою економікою, не є сюрпризом, що безпека особистих даних та он-лайн платежів є на першому місці у переліку наших стурбованостей”, - заявила комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом.

За результатами дослідження, 53% користувачів Інтернету минулого року здійснювали покупки через мережу, 52% користувалися сайтами соціальних мереж, 48% - послугами он-лайн банкінгу.

При цьому 59% опитаних заявили, що не відчувають себе достатньо поінформованими щодо ризику кіберзлочинності.

Опитування проводилося 10-25 березня в усіх країнах - членах Європейського Союзу. Загалом було опитано 26,5 тис. осіб у віці старше 15 років. Похибка вибірки становить 1,9% - 3,1%.