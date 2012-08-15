Засновник Wikileaks може отримати притулок в Південній Америці

Про це повідомляє у вівторок британська газета Guardian з посиланням на представника еквадорського уряду.

Ессанж звернувся з проханням про притулок до властей цієї латиноамериканської країни в червні. Він уже майже два місяці перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні.

Зі свого боку президент Еквадору спростував цю інформацію, передає Франс Прес. "Чутка про надання Ассанжу притулку не відповідає дійсності. Ніяке рішення з цього питання поки не прийняте", - повідомив президент в своєму мікроблозі Twitter.

У понеділок Корреа заявив, що розраховує прийняти рішення з цього питання вже цього тижня.

Джуліан Ессанж намагається уникнути видачі до Швеції, де його звинувачують в сексуальних злочинах. Рішення про видачу ухвалив британський суд. Ессанж вважає звинувачення політично мотивованими і пов'язаними з оприлюдненням WikiLeaks листування дипломатів різних країн і ряду інших секретних документів.

Поки не зрозуміло, яким чином Ессанж міг би потрапити в Еквадор, зауважує Радіо Свобода. Якщо він залишить посольство цієї країни, його негайно чекає арешт.