”Укрпошта” ввела послугу грошових переказів через Інтернет

Державне підприємство поштового зв`язку "Укрпошта" ввело послугу поштових грошових переказів через Інтернет.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Поштові перекази можна здійснити «не виходячи з дому чи офісу, відправити грошові перекази на домашню адресу фізичних осіб або до запитання в межах України», - наголошується в повідомленні.

Інтернет-перекази здійснюються через сайт «Укрпошти» зі свого комп`ютера, їх можна здійснити через банки Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) за наявності платіжної картки НСМЕП і спеціального устаткування – карт-рідера для читання карти, а також програмного забезпечення.

Стягувана платня за переказ в Інтернеті така ж, як і за звичайні перекази з поштового відділення: при сумі переказу до 500 грн. включно - 4,0%; більше 500 грн. до 1000 грн. - 2,5%.

Довідка УНІАН. Державне підприємство поштового зв`язку “Укрпошта” є національним поштовим оператором. Поштова мережа налічує близько 15 тис. відділень зв`язку і охоплює всі регіони України.

Дохід "Укрпошти" в 2006 році становив більше 2,5 млрд. грн.