У Росії набув чинності закон про "чорний список" сайтів
У Росії з 1 листопада почав діяти реєстр інтернет-сайтів, внесених у так званий "чорний список" через розміщену на них протиправну інформацію.
Створення такого реєстру передбачає норма закону про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров'ю та розвитку. Відповідно до закону, на вимогу Роскомнагляду провайдери зобов'язані домогтися видалення забороненого контенту з сайту, а в разі, якщо протягом доби цього зроблено не буде - заблокувати сайт.
Оператором реєстру є Роскомназгляд, поки моніторинг ведеться вручну. У Твіттері відомство повідомило, що за першу годину роботи реєстру до нього вже надійшли 95 звернень з проханням перевірити ті чи інші сайти.
Правозахисники і ряд опозиційних політиків піддавали норму закону про "чорні списки" критиці, стверджуючи, що влада може використовувати його не тільки для боротьби з дитячою порнографією чи розповсюдженням наркотиків, а й для блокування сайтів з політичних мотивів, підкреслює Радіо Свобода.