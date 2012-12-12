Папа Римський написав своє перше повідомлення у Twitter

Як пише РІА Новости, в короткому повідомленні понтифік зазначив, що радий спілкуватися через Twitter і подякував своїх передплатників за їх "щедрий відгук". "Я благословляю всіх вас від всього серця", - написав Бенедикт XVI.

Мікроблог 85-річного глави Римсько-католицької церкви (@ pontifex) ведеться англійською мовою. На даний момент на нього підписані більше 664 тисяч чоловік. Крім того, Twitter Бенедикта XVI можна читати ще сімома мовами: італійською, іспанською, португальською, німецькою, польською, французькою та арабською.

У червні 2011 року Папа Римський вже відправляв повідомлення своїй багатомільйонній пастві. Це сталося при відкритті офіційного інформаційного порталу Ватикану. Тоді він написав: "Дорогі друзі, я тільки що запустив www.news.va. Слава Ісусу Христу! З моїми молитвами і благословенням, Бенедикт XVI".