У Росії запущений новий суперкомп`ютер

Уфімський авіаційний держуніверситет (УДАТУ) спільно з компаніями IBM, "Айті" і Intel запустив у Росії потужний суперкомп`ютер, передає Лента.руз посиланням на Прайм-ТАСС. Вартість проекту - близько 130 мільйонів рублів.

Пікова продуктивність суперкомп`ютера - 20 терафлопс. Він другий у Росії, в два з лишком рази поступаючись найпотужнішому російському суперкомп`ютеру - розташованому в Міжвідомчому суперкомп`ютерному центрі Російської академії наук (МСЦ РАН). Пікова продуктивність останнього, за даними рейтингу п`ятисот найпотужніших суперкомп`ютерів за листопад 2007 року, перевищує 45 терафлопс.

Суперкомп`ютер УДАТУ (181-е місце в світовому рейтингу) складається з 266 blade-серверів IBM на базі 532 чотириядерних процесорів Intel Xeon серії 5345. Він займає всього шість монтажних шаф, споживає близько 85 кіловат електроенергії і буде використаний у програмі навчання "Комп`ютерне моделювання із застосуванням суперкомп`ютерних технологій". Для управління суперкомп`ютером використовується операційна система Red Hat Enterprise Linux 4 AS/WS і спеціальне програмне забезпечення IBM для кластерних систем.

Наразі над створенням найпотужнішого в Росії суперкомп`ютера працюють в МДУ. Пікова продуктивність машини, заснованої на 1250 чотириядерних процесорах Intel Xeon, виготовлених за 45-нанометровим технологічним процесом, має досягти 60 терафлопс. Паралельно в МСЦ РАН розробляють суперкомп`ютер з продуктивністю в 100 терафлопс.