Китай створив електромагнітну катапульту для авіаносців

В інтернеті з'явилися фотографії нового комплексу, будівництво якого, за деякими даними, було розпочато в 2002 році. Електромагнітна катапульта може бути в перспективі встановлена на китайські атомні авіаносці, пише Lenta.ru з посиланням на сайт mil.news.sina.com.cn.

За приблизними вимірюваннями, зробленими на основі супутникової фотографії комплексу, довжина об'єкту становить близько 120-150 метрів при довжині електромагнітних направляючих ─ близько ста метрів. Технічні подробиці новогу пристрою невідомі. Повідомляється тільки, що лабораторний прототип китайської електромагнітної катапульти був побудований в масштабі 1:1 в 2008 році. Де саме розташований комплекс, не уточнюється.

Раніше Китай не заявляв про плани будівництва в найближчій перспективі атомних авіанесучих кораблів. На верфі в Даляні в провінції Ляонін планується побудувати три нових авіаносця. Ці кораблі не будуть атомними, будуть позбавлені катапульти, але отримають трамплін і аерофінішери. У перспективі на основі цих авіаносців будуть сформовані авіаносні групи.

Для роботи електромагнітної катапульти потрібні спеціальні конденсатори та енергія, яку не здатні забезпечити звичайні двигуни установки. В кінці лютого 2013 року уряд Китаю офіційно затвердив програму створення надводних кораблів з атомною енергетичною установкою, в першу чергу, авіаносця. Розробка корабельного реактора ведеться в рамках проекту під шифром «863».

Імовірно, перші атомні авіаносці водотоннажністю понад 65 тисяч тонн кожен з'являться на озброєнні Китаю після 2020 року. Влада Китаю поки планує у віддаленій перспективі мати на озброєнні два кораблі такого класу.

Між тим, Китай може стати другою в світі країною, що використовує електромагнітні катапульти на авіанесучих кораблях. В даний час розроблення такого пристрою ведуть США; їм планується оснастити авіаносці типу «Джеральд Форд», перший з яких буде прийнятий на озброєння в 2016 році.