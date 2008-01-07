У Японії споруджений хмарочос для випробування найшвидших у світі ліфтів

Японська корпорація Mitsubishi Electric побудувала башту заввишки 173 м, в якій тестуватиме нові технології в галузі ліфтобудування і випробуватиме швидкісні ліфти нового покоління, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-бі-сі. Проект вартістю близько 50 млн. дол. дасть змогу Mitsubishi Electric на практиці перевіряти працездатність окремих вузлів і деталей швидкісних ліфтів.

На сьогодні найвищим будинком у світі вважається башта Taipei 101 в столиці Тайваню, її висота сягає 509 м (зі шпилем). Ліфти, які використовуються в Taipei 101, виготовлені компанією Toshiba Elevator and Building Systems. Максимальна швидкість руху такого ліфта - 17 м/сек (61 км/год.). Ліфти обладнані спеціальними системами контролю тиску і вважаються найшвидшими в світі.