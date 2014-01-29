Кількість користувачів Opera Mobile Store збільшилася до понад 100 млн осіб

Згідно з повідомленням, кількість скачувань мобільних додатків через Opera Mobile Store за підсумками минулого року збільшилася в 3,5 рази.

При цьому число завантажень Android-додатків в 2013 році в порівнянні з роком раніше зросло на 16,8%. На сьогоднішній день на операційну систему Android доводиться 42,7% всіх скачаных додатків.

Кількість мобільних додатків та ігор за 2013 рік зросла до більш ніж 200 тис.

За даними компанії Opera, Україна посіла одинадцяте місце у світі за кількістю користувачів Opera Mobile Store.

Довідка УНІАН. Opera Mobile Store - п'ятий за величиною магазин мобільних додатків в світі. Був запущений у вересні 2011 року компанією Opera Software.

Opera Software, що займається випуском веб-браузера та програмного пакету Opera. Веб-браузер був розроблений в 1994 році групою дослідників з норвезької компанії Telenor. Компанія Opera Software стала однією з перших компаній, яка проявила активність на ринку мобільних пристроїв.