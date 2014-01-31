Microsoft відмовляється від нав'язування плиткового дизайну

У бета-версії нового оновлення для Windows 8.1, яке отримало "промовисту" назву Update 1, плитковий дизайн позбувся статусу основного, повідомляє ТСН.uа. Після завантаження Windows користувач потрапляє відразу на звичний робочий стіл.

Таке рішення можна розцінювати як крок назад від нав'язування нового Metro-інтерфейсу, більше розрахованого на планшетники і смартфони, ніж на комп'ютери без сенсорного екрану.

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Відмова від нав'язування "плиток", швидше за все, пов'язана з негативними відгуками низки користувачів, які скаржилися на незручність використання нового інтерфейсу на звичайних комп'ютерах. А також отриманої статистики, яка показала, що люди частіше користуються звичайним робочим столом.

Крім того, ще однією особливістю Windows 8.1 Update 1 стане зниження системних вимог, що зробить її доступною для планшетників, які не відрізняються високою продуктивністю.

Також користувачі Windows 8.1 отримають можливість прикріплювати до класичного робочого столу Metro-додатки.