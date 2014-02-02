У США школярка отримала опіки через iPhone, який згорів у неї в кишені

Інцидент стався в п'ятницю в середній школі міста Кеннебанк. За даними видання, коли 14-річна учениця сідала на стілець зі смартфоном в задній кишені штанів, вона почула тріск, і відразу після цього з'явився дим.

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Читайте такожУ наступному році зявиться iPhone з вигнутим екраном - BloombergДівчину доставили в лікарню, лікарі діагностували у неї опіки другого ступеня і, надавши необхідну допомогу, відпустили вже через 45 хвилин.

Місцева влада розслідує обставини події. Співробітники пожежної служби Кеннебанка припускають, що деформація і механічне пошкодження корпусу телефону призвели до короткого замикання літійного акумулятора. Компанія Apple поки не коментує інцидент.