Прокуратура РФ оштрафувала користувача Вконтакте за образу

Прокуратура Санкт-Петербурга оштрафувала користувача соціальної мережі «ВКонтакте» на 3 тис. рублів (майже 750 грн) за розміщення на сайті образливого висловлювання, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, користувач соцмережі розмістив на сайті коментар, в якому назвав потерпілого «непристойним словом, що позначає дурня, який говорить або робить не те, що слід».

«Користувач свідомо, порушивши норми етики і моралі, що склалися в суспільстві, образив потерпілого у публічній формі в мережі Інтернет», - наголошується в повідомленні.

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За результатами перевірки щодо хулігана прокуратура порушила справу про адміністративне правопорушення за «образу, що міститься в публічному виступі, публічно демонстрованому творі чи засобах масової інформації».

Як повідомляв УНІАН, за даними дослідження компанії Adobe, соцмережа "ВКонтакте" стала єдиним соціальним інтернет-сервісом з Європи у десятці найбільших соціальних мереж світу, зайнявши в рейтингу восьме місце з 228 мільйонами зареєстрованих користувачів.