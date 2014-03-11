Завдяки планшетам діти швидше вчаться читати

Новітні дослідження британської громадської організації National Literacy Trust показують, що завдяки iPad (та й взагалі пристроям із сенсорним екраном) діти швидше навчаються читанню, пише UkrainianiPhone.com.

Багато, звісно, залежить від того, що саме діти роблять з пристроєм. Проте дослідження показують, що різні інтерактивні книги та «навчалки» викликають у них куди більше інтересу, ніж звичайні паперові книги. Як наслідок, серед дітей у віці від 3-х до 5 років кращі показники навичок читання відзначені у тієї групи, яка мала доступ до планшетів. Дослідники впевнені, що новітні технології дозволять у майбутньому підвищити якість дитячого освіти. Тим більше що вся електроніка поступово стає невід'ємною частиною нашого життя, яка постійно та дуже швидко змінюється.

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Однак дослідження National Literacy Trust не викликають довіри у багатьох батьків, які як і раніше впевнені, що зовсім маленьких дітей краще захистити від надмірного впливу високих технологій. Їм вторять вчителі, які впевнені, що через мобільні пристрої у дітей спостерігаються проблеми з концентрацією уваги. Також висловлюються побоювання, що мозок дитини, який постійно піддається впливу з боку електроніки, не в змозі правильно розвиватися згодом. Зокрема можуть бути порушені соціальні функції.

Таким чином, дослідження National Literacy Trust цікаві, але не в змозі поставити остаточну крапку в питанні впливу сучасних технологій на дітей, відповісти, чи приносить це шкода або користь.