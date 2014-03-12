В Інтернеті з'явився віртуальний тур по Межигір'ю

Працівники німецького видання "Spiegel" розробили віртуальний тур територією маєтку екс-президента Віктора Януковича у Межигір'ї. Про це пише ТСН.ua.

Віртуальний тур змонтували з великої кількості високоякісних фотографій. Завдяки йому люди, які не встигли відвідати резиденцію Януковича, зможуть зробити це перед монітором свого комп'ютера.

Читайте такожВільне відвідування «Межигіря» тимчасово призупиняється

Інтернет-користувачі зможуть у найменших подробицях роздивитися резиденцію Януковича та помилуватися видом з його балкону. На фото видно безліч особистих речей, які залишилися після втечі екс-президента.