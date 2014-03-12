В Інтернеті з'явився віртуальний тур по Межигір'ю
14:12, 12 березня 2014Наука та IT
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Інтернет-користувачі можуть в подробицях роздивитися кімнати резиденції українського екс-президента.
Межигір'ям тепер можна прогулятися в онлайні
Працівники німецького видання "Spiegel" розробили віртуальний тур територією маєтку екс-президента Віктора Януковича у Межигір'ї. Про це пише ТСН.ua.
Віртуальний тур змонтували з великої кількості високоякісних фотографій. Завдяки йому люди, які не встигли відвідати резиденцію Януковича, зможуть зробити це перед монітором свого комп'ютера.
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Інтернет-користувачі зможуть у найменших подробицях роздивитися резиденцію Януковича та помилуватися видом з його балкону. На фото видно безліч особистих речей, які залишилися після втечі екс-президента.
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