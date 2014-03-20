У мережі з'явилося відео з історією Криму "від скіфів до наших днів"

Російський телеканал "Дождь" виклав в Інтернет відеоролик, у якому показав майже усіх господарів кримського півострова більш ніж за три тисячі років.

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"ДОЖДЬ підготував наочний графік, що демонструє, хто мешкав на території півострова і хто володів ним за всю його історію", - зазначається в повідомленні.