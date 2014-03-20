У мережі з'явилося відео з історією Криму "від скіфів до наших днів"
11:40, 20 березня 2014Наука та IT
4 0
Російський телеканал виклав до мережі відео, в якому показав, як змінювалася карта Криму "від скіфів до наших днів".
У мережі з'явилося відео з історією Криму "від скіфів до наших днів"
Російський телеканал "Дождь" виклав в Інтернет відеоролик, у якому показав майже усіх господарів кримського півострова більш ніж за три тисячі років.
Читайте такожУкраїна обійшла премію "Оскар" у Твіттері
"ДОЖДЬ підготував наочний графік, що демонструє, хто мешкав на території півострова і хто володів ним за всю його історію", - зазначається в повідомленні.
Відео "Дождь"
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter