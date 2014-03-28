Microsoft представила Office для планшета iPad

Таким чином, корпорація відмовилася від своєї основної стратегії, спрямованої на випуск програмних продуктів тільки для своєї операційної системи Windows.

Microsoft Office для iPad адаптований під екрани планшетів. Новинка включає в себе текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel, програми для створення презентацій PowerPoint і відрізняється від Microsoft Office Mobile для iPhone тим, що крім базових можливостей правки тексту, Word і Excel підтримують практично аналогічні функції Office для ПК.

Office для iPad буде доступний в Apple Store.

Корпорація Microsoft, найбільший у світі розробник програмного забезпечення. Портфель продуктів компанії включає операційні системи сімейства Windows, програми для роботи з документами сімейства Microsoft Office, комплекти серверних програм, ігри, засоби розробки програм, а також ігрові консолі Xbox.

Чистий прибуток Microsoft за другий квартал 2014 фінансового року склав $6,56 млрд. Квартальна виручка досягла $24,5 млрд.