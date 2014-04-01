У США закінчили випробування однієї з найсекретніших військових розробок

Безпілотник X-37B після 470-денного перебування в космосі успішно приземлився на базі ВВС США, тим самим закінчивши ще один етап випробувань, повідомляє ТСН.ua із посиланням на британське видання Daily Mail.

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Орбітальний дрон X-37B, є однією з найбільш секретних розробок армії США і починаючи з 2010 року здійснив три тривалих польоти в космос.

Особливістю конструкції космічного апарату є його багаторазовість і здатність сідати на злітно-посадочні смуги, як це робив Space Seattle.

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Офіційно безпілотник призначається для виведення вантажів на орбіту, але аналітики схильні вважати, що справжні цілі космічного апарату - це розвідка і знищення супутників противника.