Фото в Facebook допомогло виявити рідкісне захворювання у трирічної дівчинки

Як повідомляє Medportal з посиланням на місцевий новинний ресурс WREG, після того, як Тара Тейлор розмістила на своїй сторінці фото дочки Райлі, два її друга з соціальної мережі звернули увагу на незвичайний жовтий відблиск в лівому оці дитини і порадили жінці терміново показати дочку офтальмологу.

Та пішла за їх порадою, і в результаті Райлі поставили діагноз «початкова стадія хвороби Коутса». Це рідкісне очне захворювання невідомої етіології, яке ще називають зовнішній ексудативний геморагічний ретиніт, характеризується аномальним розвитком кровоносних судин сітківки в одному з очей, що призводить до накопичення між судинною оболонкою і сітківкою ексудату, який заміщується сполучною тканиною.

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Як правило, початок хвороби відноситься до першого десятиліття життя, вона повільно розвивається і закінчується втратою зору в ураженому оці. Діагностика хвороби Коутса у дітей утруднена, оскыльки захворювання не супроводжується больовими відчуттями і ніяких скарг, як і у випадку Райлі, з боку юних пацієнтів не надходить. Жовтий відблиск в оці на фотозображенні, як правило, є першим свідченням наявності патології. На початкових стадіях захворювання лазерна або кріотерапія може допомогти врятувати зір.