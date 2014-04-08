Microsoft припинив підтримку Windows XP

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

«Тепер для нас і наших партнерів настав час інвестувати в більш сучасні технології, які дозволять нам розробляти і розвивати нові ефективні способи роботи», - сказано в повідомленні.

За даними компанії, тепер Windows XP не отримуватиме оновлення, які забезпечують захист від вірусів та інших загроз.

«Якщо ви продовжите використовувати Windows XP після закінчення підтримки, ваш комп'ютер може стати вразливим для вірусів та інших загроз безпеки», - повідомляється в прес-релізі.

До того ж у Microsoft відзначають, що оскільки більшість виробників продовжує оптимізувати своє обладнання і програми для останніх версій Windows, багато пристрої та програми не будуть працювати із застарілою Windows XP.

У свою чергу, корпорації радять всім користувачам переходити на нові версії ОС - Windows 7 або Windows 8.

Довідка УНІАН. Microsoft - одна з найбільших ІТ-компаній з виробництва програмного забезпечення для різного роду обчислювальної техніки. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Редмонд штат Вашигтон США. Штат співробітників корпорації складає близько 90 тисяч осіб.

Microsoft розробив і випустив операційну систему Windows XP у 2001 році. Досі вона є однією з найбільш поширених ОС у світі, поступаючись тільки нової версії Windows 7.

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