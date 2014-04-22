Дуров дізнався про своє звільнення з преси

"Судячи з новин, в результаті моєї публічної відмови минулого тижня сьогодні мене звільнили з посади генерального директора ВКонтакте. Цікаво, що у акціонерів не вистачило сміливості зробити це прямо, і про своє загадкове звільнення я дізнаюся із преси", - написав на своїй сторінці у соцмережі Вконтакте Дуров.

За його словами, рада директорів ВКонтакте сьогодні виявила, що документ, яким Дуров відкликав заяву про відхід з поста генерального директора 3 квітня виявився оформлений "не за правилами". Не дивлячись на те, що раніше заяву було прийнято, зараз Дуров звільнений від посади гендеректора.Читайте такожДуров покинув пост гендиректора ВКонтакте

"Наскільки я розумію, ця непрозора позиція є загальною для всіх акционерів.Таким чином, сьогодні ВКонтакте переходить під повний контроль Ігоря Сечіна і Алішера Усманова. Напевно, в російських умовах щось подібне було неминуче, але я радий, що ми протрималися 7 з половиною років. Ми багато встигли. І частина того, що було зроблено, вже не повернути назад", - підкреслив Дуров.