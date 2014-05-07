Легальне програмне забезпечення обійдеться держорганам в 1,5 млрд грн

Легалізація програмного забезпечення (ПЗ), що використовується органами державної влади, обійдеться в 1,5 млрд грн.. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації (Держінформнауки).

«Загальна потреба в легалізації програмного забезпечення органів державної влади становить майже 400 тисяч екземплярів, а витрати на ці цілі можуть сягати 1,5 млрд грн», - зазначається у повідомленні.

За даними відомства, незважаючи на те, що за останні 10 років рівень використання органами влади неліцензійного ПЗ знизився з 80% до 33%, Україна залишається основним порушником прав інтелектуальної власності у світі.

«Факт використання неліцензійного програмного забезпечення органами виконавчої влади шкодить іміджу України і створює умови для відновлення загрози введення економічних санкцій до країни в цілому», - йдеться у повідомленні.

При цьому в Держінформнауки наголошують, що найбільш оптимальним варіантом для вирішення проблеми з легалізацією ПЗ є науково-технічна програма використання в держорганах програмного забезпечення з відкритим кодом.

«Це дозволить значно зменшити витрати бюджету на легалізацію проприетарного (що знаходиться у приватній власності - УНІАН) програмного забезпечення і знизити економічну і технологічну залежність України шляхом переорієнтації вказаних витрат на вітчизняних учасників ІТ-ринку», - додає прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Торгове представництво США (USTR) у щорічному «Списку 301» поставило Україну на перше місце щодо порушення прав інтелектуальної власності.

Наприкінці травня минулого року USTR ініціювало розслідування щодо рівня захисту авторських прав, державного регулювання і практик у сфері дотримання прав інтелектуальної власності в Україні.

28 лютого 2014 року було завершено розслідування проти України, за результатами якого Торговим представництвом було ухвалено рішення, що неефективний захист авторських прав у країні завдає шкоди економіці США.

Водночас, у зв'язку із складною політичною і економічною ситуацією в Україні USTR ухвалило рішення поки що не вживати заходи стосовно України.