Вночі 9 травня на Землю впаде військовий супутник СРСР

Уламки радянського військового супутника "Космос-1242", що літає навколо Землі протягом 23 років, згорять в атмосфері над Тихим океаном вночі 9 травня. Про це повідомив ИТАР-ТАСС офіційний представник Військ повітряно-космічної оборони полковник Олексій Золотухін.

"Фахівці Головного центру розвідки космічної обстановки Військ ВКО безперервно моніторять зміну параметрів орбіти фрагментів космічного апарату "Космос-1242". Станом на 8 травня об'єкт знаходиться на навколоземній орбіті з параметрами: період обігу - 87 хвилин, нахилення - 81 градус, висота апогею - 190 км, висота перигея - 167 км", - уточнив він.

Читайте такожІзраїль запустив у космос супутник-шпигун

За прогнозом Центру, уламки "Космосу-1242" зійдуть з орбіти над акваторією Тихого океану у 01:51 мск 9 травня. "Остаточне час і місце падіння фрагментів апарату "Космос-1242" можуть змінюватися під впливом зовнішніх чинників", - зазначив Золотухін.

Радянський космічний апарат "Космос-1242" був запущений 27 січня 1981 року з космодрому Плесецьк з ракетою - носієм "Схід-2М". Термін активного існування космічного апарата на орбіті завершився 15 травня 1982 року.