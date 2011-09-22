Бізнесмен шукав кілера і спіймався на "підставі"

Черкаські правоохоронці затримали жителя міста Кам’янка Черкаської області, який за 20 тис. грн. замовив вбивство свого конкурента по бізнесу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Черкаській області, зокрема, до міліція надійшла інформація, що замовник підшукував людину, яка б могла допомогти йому вчинити розправу над конкурентом по бізнесу.

Працівники Управління карного розшуку надіслали замовнику підготовлену людину. Замовник дав виконавцю передоплату в сумі 15 тис. грн. та фотокартку жертви. Також він розповів, з ким спілкується чоловік та проводить вільний час.

Оперативники провели імітацію вчинення розправи над чоловіком, а для підтвердження підготували фотографії жертви з місця потенційного злочину. Замовнику повідомили, що потерпілого з сильними тілесними ушкодженнями забрала «швидка», а наступного дня в реанімації чоловік помер. Отримавши таку інформацію, задоволений замовник призначив зустріч з виконавцем для остаточного розрахунку. «Виконана робота» чоловіка задовольнила, і він віддав решту обіцяних грошей виконавцю злочину та доплатив за старання.

Правоохоронці затримали замовника вбивства на гарячому. На даний час проти нього порушено кримінальну справу.