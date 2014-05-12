Американці розробляють пристрій, який змінює колір машини під настрій водія

16:00, 12 травня 2014
Наука та IT
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Американські вчені розробляють пристрій, який змінює колір машини в залежності від настрою водія.

Колір машини може залежати від настрою водія / ТСН

Дана експериментальна розробка покликана зменшити кількість аварій на дорогах.

Про це повідомляє ТСН.

В автівку за бажанням власника вмонтовують спеціальні датчики, а кузов покривають спеціальною фарбою. Датчики заміряють пульс шофера та потовиділення і, якщо водій роздратований, то датчики змінюють колір авто.

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