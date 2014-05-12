Американці розробляють пристрій, який змінює колір машини під настрій водія
16:00, 12 травня 2014Наука та IT
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Американські вчені розробляють пристрій, який змінює колір машини в залежності від настрою водія.
Колір машини може залежати від настрою водія / ТСН
Дана експериментальна розробка покликана зменшити кількість аварій на дорогах.
Про це повідомляє ТСН.
В автівку за бажанням власника вмонтовують спеціальні датчики, а кузов покривають спеціальною фарбою. Датчики заміряють пульс шофера та потовиділення і, якщо водій роздратований, то датчики змінюють колір авто.
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