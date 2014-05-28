У Німеччині створено керований думками літак

Про це пише Лента.ру з посиланням на інтернет-видання TechCrunch.

Розробка Берлінського і Мюнхенського технічного університетів, що фінансується Євросоюзом, являє собою прилад, що підключається електродами до голови пілота. У випробуваннях взяли участь сім чоловік, причому у одного з них зовсім не було досвіду керування літаком. Всі учасники експерименту успішно зуміли віртуально підняти в повітря авіаційний тренажер, а потім посадити його, причому деякі «пілоти» робили це в умовах низької видимості.

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Завданням учених є створення такої системи контролю, яка дозволила б звичайній людині без спеціальної підготовки керувати літаком. Коли група розробників представить свій винахід широкій публіці, поки невідомо.