Росія заявляє про створення лабораторії бойових роботів за принципом аватара

Про це повідомив ИТАР-ТАСС у п'ятницю заступник голови Військово-промислової комісії (ВПК) при уряді РФ Олег Бочкарьов.

"Лабораторія створена та вже функціонує", - сказав Бочкарьов, додавши, що рішенням ВПК при уряді керівником міжвідомчої робочої групи з цього питання був призначений Олег Мартьянов.

У 2013 році про плани по створенню лабораторії бойової робототехніки повідомляв віце-прем'єр Дмитро Рогозін. Тоді він зазначав, що цей проект може бути реалізований в рамках державно-приватного партнерства шляхом створення кооперації за участю заводу імені Дегтярьова та інших російських підприємств.

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"Будемо експериментувати, створювати прообрази, відчувати їх і в разі проходження державних випробувань направляти до війська", - повідомляв віце-прем'єр.

У січні поточного року віце-прем'єр РФ заявив, що Фонд перспективних досліджень РФ працює над створенням робототехніки за принципом аватара.

"Це, по суті, таке пристосування робототехніки до фізики поведінки людини, яка дозволить оператору робота передавати сигнал машині, настільки адекватний власною поведінкою, власним рухом, що робить робота дуже чутливим", - пояснив Рогозін.

За його словами, головне завдання розробників полягає в тому, щоб не повторювати ті дослідження, які вже проведені за кордоном.