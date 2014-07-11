"Укртелеком" ліквідує Utel і ще 3 філії

Крім цього будуть ліквідовані київські філії "Дирекція розвитку інфраструктури", "Центр післядипломної освіти" та філія централізованого продажу послуг оператора.

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Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, це рішення було прийнято наглядовою радою 10 липня з метою оптимізації бізнесу і виключення дублюючих з апаратом управління компанії функцій.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Фонд державного майна надав дозвіл власнику контрольного пакету акцій "Укртелекому" - компанії "ЕСУ" - на виділення підрозділу мобільного зв'язку Utel в окрему юридичну особу "ТриМоб", яка на сьогоднішній день є єдиним в Україні оператором мобільного зв'язку в стандарті 3G.