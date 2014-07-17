Стали відомі нові можливості екрану iPhone 6

Вперше інформація про те, що Appleбуде використовувати в iPhone технологію тактильної чутливості (haptics), з'явилася на китайському сайті Laoyaoba. Сама Apple поки цю інформацію не коментує.

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Технологія працює таким чином, що при дотику до екрану спеціальні вібрації створюють відчуття, наприклад, текстури або дії з фізичним об'єктом. Наприклад, користувач зможе фізично відчувати натискання кнопки на сенсорному екрані або переміщення по ньому предмета, за інформацією Cnet повідомляє Lenta.ru.

Над впровадженням аналогічних технологій у свої продукти працює і компанія Samsung. Минулого року корейський виробник придбав ліцензію на розробки в цій сфері у фірми Immersion.

За даними Cnet, в цьому році варто очікувати відразу двох моделей iPhone з діагоналлю екрана 4,7 і 5,5 дюйма. Обидві моделі будуть більшими iPhone 5S, діагональ екрана якого становить 4 дюйма.

Раніше на цьому тижні в Forbes зявилася інформація, що у нових iPhone компанія Apple відмовиться від традиційного матеріалу для дисплеїв Corning Gorilla Glass на користь надміцного сапфірового скла. Досі цей матеріал використовувався тільки лінзи для камери і сканера відбитків пальців в iPhone 5S.

Однак у кінці минулого року Apple заплатила 578 мільйонів доларів компанії GT Advanced Technologies, щоб прискорити виробництво сапфірового скла. Цей матеріал часто використовується в преміум-моделі годинників, оскільки відрізняється міцністю і стійкістю до подряпин.

За даними Apple Insider, iPhone 6, швидше за все, буде оснащений більш потужним процесором і ємним акумулятором, щоб підтримувати мобільну платформу наступного покоління iOS 8. Можливий і вихід версії з об'ємом вбудованої пам'яті в 128 гігабайт.

Презентації нових iPhone компанія Apple, як правило, проводить у вересні. Як зазначає Apple Insider, продажі пристрою можуть розпочатися у період з 19 по 25 вересня.