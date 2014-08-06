Російські хакери викрали понад 1 млрд паролів від електронних скриньок - ЗМІ

Про це пише газета The New York Times (переклад - видання Прайм).

Всього повідомляється про 1,2 млрд викрадених паролів та імен користувачів і більш ніж 500 млн електронних адрес. Для отримання цієї інформації хакерам довелося зламати 420 тис інтернет-сайтів.

В групу імовірних зловмисників входять десять чоловік у віці близько 20 років, чиї сервери базуються в Росії.

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"Хакери не намагалися зосередитися на американських компаніях, вони націлювалися на будь-які сайти, які потрапляли в їхнє поле зору, в тому числі сторінки компаній, що входять у список Fortune 500, - стверджує засновник Hold Security Алекс Холд. - Більша частина цих сайтів, як і раніше, вразлива".