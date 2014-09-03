СБУ звинувачує російські спецслужби в поширенні вірусів через телефони українців
Служба безпеки України попереджає, що впродовж останніх діб з російських інформаційних ресурсів відбувається спланована спецслужбами РФ інформаційна диверсія із зараження шкідливими програмними продуктами мобільних телефонів українських громадян.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, користувачам українських мобільних компаній «Київстар», «МТС Україна» та «Астеліт» здійснюється масова розсилка SMS-повідомлень наступного змісту: «Привет. Тебе фото: https://soloboro.ru/zml/XXX-XXX-XX-XX» або «Привет. Тебе фото: https://motosan.ru/pdc/XXX-XXX-XX-XX», де X – номер телефона абонента. При переході за вказаним посиланням мобільний телефон одразу ж уражується вірусом, який миттєво поширюється на всі наявні у телефонному записнику контакти.
СБУ встановила, що за допомогою цього вірусу злочинно збирається інформація щодо IMEI інфікованого телефона, балансу рахунку і персональних даних громадян. Саме ці дані можуть бути використані для масової DOS-атаки на певні ресурси.
Фахівці попереджають, що вразливими для даного вірусу є мобільні телефони з операційними системами Android, Simbian, Windows Mobile.
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З’ясовано, що розсилка шкідливих повідомлень здійснювалась з Москви.
Радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив: «СБУ застерігає українських громадян бути максимально пильними та обережними. Служба безпеки спільно з мобільними операторами вживає всіх можливих заходів з мінімізації негативних наслідків цього зухвалого кіберзлочину».