На Донеччині СБУ затримала двох псевдожурналістів із Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

«Вчора Службою безпеки України на одному з блокпостів сил АТО в Донецькій області затримано автомобіль, в якому перебували двоє озброєних громадян РФ Шаповалов і Мохова, які нелегально перетнули державний кордон України для виконання завдання російських спецслужб із ведення інформаційної війни проти України», - сказав він.

За словами Лисенка, під прикриттям журналістської діяльності ці особи мали намір поширювати паніку серед місцевого населення, спотворюючи інформацію в своїх репортажах. У затриманих було вилучено автомати й набої до них. У даний момент проводяться необхідні слідчі дії.

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Крім того, СБУ також затримала громадянина Росії Сергія Черниша, який брав участь у терористичній діяльності в Україні. За словами Лисенка, бойовик Черниш, який має досвід участі в боях у «гарячих точках», виконував функції інструктора, координував дії окремих груп, неодноразово забезпечував відхід терористів при наступі сил АТО.