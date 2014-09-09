Сьогодні в США відбудеться презентація iPhone 6

Презентацію, яка традиційно стає однією зі світових топ-новин, очікують у штаб-квартирі компанії у каліфорнійському місті Купертіно, пише ТСН.

Як очікується, смартфон iPhone 6 буде оснащений екраном, який зможе передавати користувачеві окремі тактильні відчуття.

Читайте такожВ Нью-Йорку люди з розкладачками та спальниками вже займають чергу за iPhone 6 (фото)Технологія працює таким чином, що при дотику до екрану спеціальні вібрації створюють відчуття, наприклад, текстури або дії з фізичним об'єктом. Наприклад, користувач зможе фізично відчувати натискання кнопки на сенсорному екрані або переміщення по ньому предмета.