Сьогодні в США відбудеться презентація iPhone 6
09:36, 09 вересня 2014Наука та IT
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Сьогодні компанія Apple презентує новий iPhone 6.
REUTERS
Презентацію, яка традиційно стає однією зі світових топ-новин, очікують у штаб-квартирі компанії у каліфорнійському місті Купертіно, пише ТСН.
Як очікується, смартфон iPhone 6 буде оснащений екраном, який зможе передавати користувачеві окремі тактильні відчуття.
Читайте такожВ Нью-Йорку люди з розкладачками та спальниками вже займають чергу за iPhone 6 (фото)Технологія працює таким чином, що при дотику до екрану спеціальні вібрації створюють відчуття, наприклад, текстури або дії з фізичним об'єктом. Наприклад, користувач зможе фізично відчувати натискання кнопки на сенсорному екрані або переміщення по ньому предмета.
Apple сьогодні презентує iPhone 6
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