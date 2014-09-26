Вчені з'ясували, що вода в галактиці з'явилася раніше за Сонце

Результати своєї роботи автори опублікували в журналі Science, на який посилається Лента.ру.

На думку астрономів, вода у формі льоду існувала в межах зародження Сонячної системи до утворення зірок і планет. До такого висновку вчені дійшли в результаті комп'ютерного моделювання. У ньому фахівці простежили хімічну еволюцію дейтерію - стабільного ізотопу водню, у якого в ядрі знаходяться по одному протону і нейтрону.

На думку вчених, хімічні процеси, що відбуваються всередині протопланетного диска в ранній Сонячній системі, не можуть призвести до виявлення наявної пропорції вмісту дейтерію до протию (найпоширенішого ізотопу водню з одним протоном у ядрі).

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Моделі, створені вченими, показали, що хімічна еволюція Сонця не може пояснити виникнення великих кількостей дейтерію. Висновки вчених знаходять підтвердження у вигляді наявності цього ізотопу водню у важкій воді в ядрах комет і на астероїдах.

Важливість відкриття вчених для астробіології полягає в тому, що вода - основний компонент для виникнення життя земного типу - могла сформуватися не в результаті еволюції протопланетного диска, а її вміст у ньому визначається умовами, що не залежать від такого процесу.

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Дослідження вчених дозволяє по-новому подивитися на еволюцію планетних систем. Попередні моделі, за словами астрономів, припускали, що вода утворюється головним чином у ході розвитку таких систем.